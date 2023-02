Un incendie dans une résidence de Lambton

Une maison de Lambton sur le 2e Rang/route 263 a subi un début d’incendie vers 17 h 47, samedi près du territoire de Saint-Sébastien.

Selon le chef du Service de sécurité incendie de Lambton, Michel Fillion, c’est un passant dans sa voiture qui a aperçu des flammes à travers l’une des fenêtres de la résidence. Heureusement, il n’y avait aucun occupant. Ces derniers venaient de quitter tout juste une heure avant le début des évènements.

La caserne de Lambton, celle de Saint-Romain et celle de Saint-Sébastien sont venues sur les lieux en raison du froid. Une vingtaine de pompiers étaient présents.

Ils sont parvenus à maîtriser l’incendie, mais la maison doit être inspectée pour s’assurer qu’elle peut être sauvée, car la structure a été très légèrement touchée, et ce, dans une seule pièce.

Il y a eu tout de même beaucoup de dégât en raison de l’eau et du gel, explique M. Fillion par téléphone. Un délestage a été demandé et plusieurs clients ont été privés de courant durant l’opération.

La famille a été prise en charge par la Croix-Rouge ce matin.

On ignore toujours la cause de l’incendie, mais on a écarté la thèse criminelle. Le bris électrique est probablement la raison de l’évènement, car il s’agit d’une maison centenaire possédant du vieux filage. Bien que la résidence possède un chauffage au bois, celui-ci est trop récent pour avoir eu une quelconque dysfonction.

L'enquête est toujours en cours.