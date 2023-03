Quatre interventions pour alcoolémie au volant en Beauce-Sartigan

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont réalisé quatre interventions en trois jours, auprès de conducteurs avec les capacités affaiblies sur les routes de leur territoire.

D'abord, le 24 février, ils sont intervenus sur la 1re avenue, face au Parc Lacasse à Saint-Georges, pour une sortie de route. Le conducteur, un homme de 30 ans de Saint-Georges, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un lampadaire et une table de pique-nique du Parc Lacasse. Il a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. Il a fourni un taux d’alcool supérieur à la limite permise. Son véhicule a donc été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Le lendemain, ils se sont rendu sur une autre sortie de route sur la 1re avenue Sartigan à Saint-Georges. Sur les lieux, un homme âgé de 24 ans de La Guadeloupe, a refusé de subir le test d’alcoolémie. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Un peu plus tard, un homme de 54 ans de Saint-Georges, a été intercepté et arrêté sur la 116e rue/promenade Redmond à Saint-Georges pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a fourni un taux d’alcool supérieur à la limite permise. Son véhicule a alors été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Enfin, le 26 février, une femme âgée de 66 ans a été interceptée et arrêtée par les policiers de la MRC Beauce-Sartigan sur la 2e avenue sud à Saint-Gédéon pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a fourni un taux d’alcool deux fois supérieur à la limite permise. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour une période de 30 jours.

Mois de la prévention de la fraude

Encore une fois cette année, la Sûreté du Québec s’associe au Bureau de la concurrence du Canada, à la Gendarmerie royale du Canada et au Centre antifraude du Canada dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude qui a lieu jusqu'au 31 mars.

Cette campagne annuelle vise à vous aider à détecter, contrer et signaler la fraude. Tout au long du mois de mars, la Sûreté du Québec et ses partenaires vous renseigneront sur les différents types de fraudes.