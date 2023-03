Deux accident cet après-midi en Beauce-Sartigan

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont été appelés sur la route 269 à Saint-Honoré-de-Shenley vers 13 h 15 aujourd'hui, pour un accident impliquant des poids lourds.

Un premier véhicule lourd a perdu une partie de son chargement sur la chaussée. Un second véhicule similaire qui arrivait par l'arrière a percuté le chargement et terminé sa course dans le fossé.

Personne n'a été blessé. Cependant, une voie de la route 269 a été fermée à la circulation le temps du remorquage.

Accident à Saint-Georges

Une ambulance du groupe Cambi est arrivée sur un accident vers 15 h 20, à l'intersection de la 16e rue et de la 1re avenue dans l'ouest de Saint-Georges.

L'accident impliquait deux véhicules, dont l'un des conducteurs a été transporté à l'hôpital pour soigner des blessures mineures.

L'événement a causé un important trafic sur le pont de la 118e rue.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.