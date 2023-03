Les pompiers de Scott sur la glace!

Si vous étiez dans le secteur de Scott sur le bord de la rivière, près de la rue Brochu, hier, peut-être avez-vous aperçu des manteaux jaunes sur les glaces sur le côté Est. Il s’agissait d’une partie des pompiers du Service de sécurité incendie de Scott qui se pratiquait à sauver des vies.

Comme explique Frédérick Marcoux, adjoint-directeur du SSI de Scott, à EnBeauce.com, « on a eu une belle journée. Hier, on a pratiqué des manœuvres spéciales un peu. On a fait comme une approche rapide de victime. On fait nos exercices tous les ans pour se tenir à jour. Ça très bien été. La température était de notre côté, l’épaisseur de glace était bonne encore aussi pour la période de l’année c’était encore super bien. »

Ils étaient au total neuf pompiers et M.Marcoux est plutôt satisfait du nombre en raison de la période des sucres, les sports d’hiver comme le hockey et la ringuette qui prennent beaucoup de place dans le secteur.

Pour les exercices, ils s’attendent généralement à ce nombre ce qui représente la moitié des effectifs.

Bien que cette année, il s’agissait seulement de l’équipe locale, l’année dernière ils avaient fait des exercices en forêt avec le Service de sécurité incendie de Saint-Isidore, car ils sont souvent portés à travailler en collaboration. Il y avait également l’équipe de drone.

Notre photojournaliste Jessy Pouliot a été invité à venir immortaliser les pratiques sur la rivière. Voyez sa galerie d’images.