Accident à Saint-Frédéric: la route 112 est de nouveau ouverte

La route 112 où s'est produit l'accident hier après-midi, à Saint-Frédéric, a été rouverte par les autorités vers 3 h cette nuit.

C'est ce qu'a confirmé Geneviève Bruneau, porte-parole de la Sûreté du Québec, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com ce matin.

« L'enquête se poursuit aujourd'hui avec entre autres la rencontre de plusieurs témoins et par des expertises mécaniques sur les véhicules », a-t-elle également précisé.

Cependant, il n'y a pas de nouvelles des personnes hospitalisées pour le moment.

Rappelons que deux personnes sont décédées, un homme de 40 ans et un adolescent de 12 ans. Au total, onze personnes ont été impliquées dans cet événement survenu vers 16 h. Cinq personnes se trouvaient dans un camion de 53 pieds, et elles n'ont pas été blessées. Cependant, les deux personnes décédées étaient à bord d'une mini fourgonnette où l'on comptait également deux personnes qui sont présentement dans un état critique et deux autres personnes blessées, mais dont la vie n'est pas en danger.