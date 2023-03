Cinq personnes arrêtées pour conduite avec les capacités affaiblies

Depuis le début du mois, les agents de la Sûreté du Québec de la MRC Beauce-Sartigan et ceux des Etchemins ont été bien occupés en interceptant plusieurs personnes conduisant avec les capacités affaiblies.

Après la collision entre deux véhicules sur la 35e rue à Saint-Prosper, le 1er mars vers 4 h 30, les agents de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’une conductrice d’une des voitures pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a soufflé plus du double de la limite permise. Son permis de conduite a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi.

Un citoyen a appelé les policiers de la MRC Beauce-Sartigan pour les informer qu’une conductrice qui quittait la station-service située au coin du boulevard Lacroix et de la 118e rue à Saint-Georges semblait en état d’ébriété. Ceci s’est produit le 8 mars. Il s’agit d’une femme de Saint-Georges, âgée de 37 ans. Elle a été finalement arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par les drogues. Un agent évaluateur en détection des drogues lui a fait subir les tests. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour 90 jours.

Un homme de 22 ans de Saint-Georges a été arrêté le jeudi 9 mars, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a fourni un taux d’alcool de plus de deux fois la limite permise par la loi. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu 90 jours.

Deux jours plus tard, une femme, également de Saint-Georges, âgée de 32 ans qui conduisait avec les capacités affaiblies a été arrêtée à l’intersection de 1re Avenue et la 114e Rue. Elle a fourni un taux d’alcool supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Le lendemain, toujours à Saint-Georges, une femme de 38 ans a été interceptée au même endroit que la précédente pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a fourni un taux d’alcool de plus de trois fois la limite permise par la loi. Son véhicule a été saisi pour 30 jours et son permis de conduire suspendu pour 90 jours.

Enquête

Le mercredi 8 mars, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont ouvert un dossier en lien avec un vol de catalyseur, survenu sur un camion stationné dans le parc industriel de Saint-Côme-Linière. Une enquête est en cours.