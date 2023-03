Conduite avec les capacités affaiblies et saisi de drogues

Dans la première moitié du mois, les policiers de la Sûreté du Québec du centre de services de Sainte-Marie ont procédé à deux arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies et ont arrêté un homme pour possession de drogues.

Un homme de 32 ans de Sainte-Claire conduisait sur la route 216 à Frampton avec les capacités affaiblies par l’alcool le 5 mars, vers 1 h. Après son arrestation, il a été transporté au poste de police où il a fourni un échantillon d’haleine dont l’alcoolémie dépassait la limite proscrite par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été remisé. Il a été libéré par citation à comparaître.

Trois jours plus tard, un autre homme de Sainte-Claire, mais de 37 ans a été arrêté vers 18 h 30 pour conduite avec les capacités affaiblies sur la route du Président-Kennedy à Sainte-Marie. L’homme a été transporté au poste de police de Sainte-Marie où il a refusé de fournir un échantillon d’haleine. Il a été détenu dans l’attente de sa comparution et fera face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies, de refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix, de conduite pendant interdiction, de fuite et de bris de probation. Son véhicule a été saisi comme bien infractionnel en raison de multiples récidives.

Saisi de drogues

Un conducteur de 42 ans de Sainte-Marie a été arrêté pour possession de drogues le 12 mars vers 23 h 30. L’homme a été trouvé devant une résidence avec un sac de sport contenant plusieurs comprimés de substance s’apparentant à de la méthamphétamine, ainsi qu’une balance. L’homme a été libéré par citation à comparaître et devrait faire face à des accusations de possession de méthamphétamine en vue de trafic.