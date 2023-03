Sécurité routière: plus de 200 constats remis en Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches

Pour la région de la Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches, près de 239 constats d’infractions ont été rédigés lors d'une opération policière de sécurité routière menée le 15 mars. La majorité s’avère être pour la vitesse.

Cette importante mobilisation policière avait pour objectif de conscientiser les conducteurs quant à leur implication et responsabilité dans l’amélioration du bilan routier et d’accroitre le sentiment de sécurité sur l’ensemble du réseau routier.

Dans l'ensemble de la province, ce sont plus de 3 000 interventions et rédaction de constats d’infractions auprès de conducteurs présentant un risque pour leur sécurité et celles des autres usagers du réseau routier qui ont été écrites ce jour-là.

Cette journée d’interventions policières ciblée en matière de sécurité routière démontre que le conducteur demeure un facteur clé dans l’atteinte des objectifs de la Sûreté du Québec en matière de sécurisation du réseau routier. Ainsi, les policiers poursuivront leurs actions afin de sensibiliser les usagers de la route quant à leur comportement.

Cette stratégie d’intervention s’inscrit dans le cadre de la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026 « La vie humaine, au cœur de nos actions », qui a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur l’ensemble de son territoire.

Rappelons que la vitesse et la conduite imprudente, la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux, ainsi que les distractions demeurent toujours les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves au Québec.