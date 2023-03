Perquisition et arrestation à Saint-Georges

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à l'arrestation d’une conductrice impliquée dans une collision avec délit de fuite à Saint-Georges, le 25 mars à 22 h.

Avec l’aide de témoins, les policiers ont pu procéder à l’arrestation rapide de la femme qui avait causée une collision sur le 6e Avenue. Cette dernière a été retrouvée chez elle, dans son véhicule, alors qu’elle avait les capacités affaiblies par l’alcool.

Elle a subi le test d’alcoolémie et a obtenu un résultat de plus du double de la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour 90 jours. Elle devra se présenter à la cour à une date ultérieure. Un constat d’infraction de 9 points d’inaptitude lui sera également remis pour le délit de fuite.

Enquêtes criminelles

Un homme de 53 ans et une femme de 31 ans ont été arrêtés par les policiers de la MRC Beauce-Sartigan, assistés du GTI et du maître-chien, dans le secteur de Saint-Georges, le 23 mars.

Ces derniers ont perquisitionné le logement et ont découvert un peu plus de 200 $ en argent canadien, 25 grammes de crack, une dizaine de comprimés de métamphétamines, près de 150 comprimés divers de médicaments sous ordonnance et une dizaine de cellulaires

À la suite de la comparution, l’homme a été gardé détenu et transféré au centre de détention. La femme a quant à elle été libérée avec une ordonnance de remise en liberté sous conditions.

Finalement, cette même journée, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont rédigé six dossiers pour vols de catalyseurs dans le secteur de Notre-Dame-des-Pins. Une enquête est en cours.

Un vol de véhicule qui se trouvait dans la 6e Avenue à Saint-Georges a eu lieu le 25 mars. Il s’agit d’un véhicule de marque Hyundai Élantra de 2018. Une enquête est en cours.