En raison des déplacements prévus pour le long congé de Pâques, la Sûreté du Québec invite les conducteurs à faire preuve de prudence sur les routes, du 7 au 10 avril.

Les policiers porteront une attention particulière aux comportements routiers à risque, dont la vitesse excessive, le non-port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool et les drogues.

Rappelons que l’an passé, une personne avait perdu la vie sur le réseau routier en ce long week-end de Pâques lors d’une collision survenue dans la région de Mauricie-Lanaudière.

À cet effet, de nombreuses opérations en sécurité routière sont prévues sur l’ensemble du territoire afin de contribuer à l’amélioration du bilan routier et à diminuer ainsi le nombre de collisions causant des blessures graves ou des décès.

Comme les policiers prévoient un flux de circulation accru pouvant entrainer certaines contraintes routières, il est recommandé aux usagers de la route de consulter le site de Québec 511 pour planifier leurs déplacements. D’ailleurs, comme certains véhicules sont déjà équipés de pneus d’été, et que le printemps s’installe tranquillement, les conditions météo peuvent varier d’une région à l’autre et changer au cours de la même journée, il est donc important d’être aux aguets et d’adapter sa conduite aux conditions routières.