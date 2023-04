Plus de 1 000$ d'amendes pour quatre constats d'infraction

Les policiers du poste de Sainte-Marie ont intercepté un véhicule sur la rue Morency, à Vallée-Jonction le 28 mars au soir, vers 23 h 30.

Le conducteur du véhicule, un homme de 34 ans de Saint-Sylvestre, a reçu un total de quatre constats d’infraction pour non-respect de la condition alcoolémie zéro, pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire de la classe appropriée et pour deux infractions relatives au port des documents exigés par le conducteur d’un véhicule, totalisant une amende de 1 126$ et quatre points d’inaptitude. Son véhicule a été saisi pour une durée de 30 jours en raison de la condition tolérance zéro alcool et de la conduite sans classe de permis.

Les agents ont également procédé à l’arrestation d’un homme de 51 ans, de Sainte-Marie, le 1er avril vers 17 h 30. L'interpellation a eu lieu dans la bretelle de sortie de l’autoroute 73 en direction sud, à Sainte-Marie.

L’homme avait fait une sortie de route avec son véhicule, mais n’a subi aucune blessure. Il a été transporté au poste de police où il a fourni un échantillon d’haleine dont le taux d’alcoolémie était supérieur au triple de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours. Il a été libéré par citation à comparaître dans l’attente des procédures.

Quelques jours plus tard, le 8 avril, vers 00 h 30, les policiers ont procédé à l’arrestation d’un homme de 41 ans, de Saint-Agapit, sur la route 112, à Sainte-Marie. L’homme a été transporté au poste de police, où il a fourni un échantillon d’haleine dont le taux l’alcoolémie fut supérieur à la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule a été remorqué. Il a été libéré par citation à comparaître dans l’attente des procédures.

Semaine nationale des télécommunicateurs d’urgence

Du 9 au 15 avril a lieu la Semaine nationale des télécommunicateurs d’urgence. À la Sûreté du Québec, c’est plus de 400 préposées et préposés en télécommunication d’urgence qui effectuent un travail colossal trop souvent méconnu.

Cette Semaine nationale des télécommunicateurs d’urgence est l’occasion de souligner leur apport quotidien à l’accomplissement de la mission de la Sûreté du Québec, et de les remercier.