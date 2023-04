Une clinique vétérinaire évacuée à cause du monoxyde de carbone

Le Service de Sécurité Incendie (SSI) de Beauceville s'est déplacé ce vendredi 14 avril sur le boulevard Renault pour une fuite de monoxyde de carbone.

Vers 17 h, ce vendredi, le SSI de Beauceville a été demandé à la clinique vétérinaire pour une alarme de gaz. Sur place, les pompiers ont effectué les vérifications avec des détecteurs. Ils ont alors eu des lectures positives au monoxyde de carbone à l'intérieur du commerce.

Les pompiers ont ensuite procédé à la fermeture du gaz naturel et procédé à la ventilation des lieux. Ils ont continué les vérifications jusqu'à avoir des lectures négatives.

La cause serait un problème au niveau de la fournaise à gaz qui laissait échapper du monoxyde de carbone.

Bien se protéger contre ce gaz toxique

Pour rappel, le monoxyde de carbone, appelé aussi CO, est un gaz toxique qui ne se voit pas et ne se sent pas. Il n'irrite pas non plus les yeux et les voies respiratoires. Il est donc important d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone, il est seul appareil à pouvoir vous signaler sa présence.

Quels symptômes ?

Lorsqu'une personne respire du monoxyde de carbone, le gaz entre dans son sang pour y remplacer l'oxygène. Les symptômes d'une intoxication peut-être des maux de tête, de la fatigue ou des vomissements. Cela peut aussi entraîner des étourdissements, des douleurs dans la poitrine ou des troubles de la visions et difficultés de concentration. Dans les situations les plus graves, la personne peut ressentir des problèmes de coordination des mouvements, une paralysie musculaire ou encore une perte de conscience.

Quoi faire ?

En cas de symptômes, il faut quitter les lieux et se diriger à l'extérieur. Composer le 9-1-1 ou le Centre antipoison du Québec au 1 800 463-5060. Laissez la porte ouverte en quittant les lieux afin d'aérer et attendre l'autorisation d'un pompier pour retourner à l'intérieur. Si le détecteur sonne, il faut également se diriger à l'extérieur en appelant le 9-1-1.