Trois interventions en quelques heures seulement à Saint-Georges

Les services d'urgences sont intervenus sur trois opérations à Saint-Georges en l'espace de quelques heures seulement ce vendredi après-midi.

D'abord, c'est le Service de sécurité incendie qui s'est mis en route. Un appel est entré à 13 h 40 pour un feu de broussailles au bout de la 125e rue.

Selon Frédéric Morin, chef de division aux opérations, c'est un feu à ciel ouvert qui a été allumé dans le boisé et laissé sans surveillance. Celui-ci s'est alors propagé à la broussaille. Les pompiers ont rapidement pris le contrôle de la situation. La Sûreté du Québec a aussi été demandée sur place.

Un peu plus tard, vers 14 h 20, ce sont les policiers de la MRC Beauce-Sartigan et les paramédics du groupe Cambi qui ont été demandés à l'intersection de la 118e rue et de la 2e avenue. Deux véhicules étaient impliqués dans un accident de la route où cinq personnes étaient concernées. Elles ont toutes été évaluées par les paramédics, mais personne n'a été transporté à l'hôpital. L'opération a nui à la circulation qui a été ralentie dans le secteur le temps du remorquage.

Puis, vers 15 h 10, une équipe d'ambulanciers ainsi que l'équipe de sauvetage et de désincarcération du groupe Cambi se sont rendus sur la piste cyclable, dans la 10e rue, dans l'ouest de la ville. Une septuagénaire avait chuté à vélo l'argo a été nécessaire pour aller la chercher, car elle se trouvait à plus de 600m du bord du chemin. La dame blessée en haut du corps a été transportée au centre hospitalier de Saint-Georges.

Hier à Saint-Joseph

Le Service de sécurité incendie de Saint-Joseph-de-Beauce a été demandé vers 13 h 50 ce jeudi 20 avril, au 1021 avenue du Palais. Un conteneur avait pris feu à 15 m d'un bâtiment.

Le tout a rapidement été contrôlé et la cause de l'incendie est inconnue.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.