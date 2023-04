Accident mortel à Adstock: l'identité du jeune homme révélée

Un homme est gravement blessé après avoir percuté un arbre à l'intersection de la route 269 et du rang Mc Cutcheon à Adstock. L'accident est survenu vers 18 h 30, selon la Sûreté du Québec, et l'homme était seul à bord. Les pinces de désincarcération du Service de sécurité incendie d'Adstock et de celui d'East Brouhgton ont été demandées sur ...