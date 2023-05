Un conducteur intercepté à 222 km/h sur l'Autoroute 73!

Les ambulanciers du groupe CAMBI et les policiers de Beauce-Sartigan ont été appelés ce lundi matin pour un accident entre un véhicule et un piéton à Saint-Georges. Vers 10 h 20, ce lundi matin, les ambulanciers et les agents de la Sûreté du Québec du poste de Beauce-Sartigan ont été demandés à l'intersection de boulevard Lacroix et de la 119e ...