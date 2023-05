Collision frontale et sortie de route en Beauce

Les policiers du poste de la MRC Beauce-Centre et une ambulance du groupe Cambi de Saint-Joseph ont été demandés hier soir à Saint-Odilon pour une sortie de route.

Vers 22 h 30 ce mardi 16 mai, un véhicule a fait une sortie de route sur la route Langevin à Saint-Odilon.

Les agents de la Sûreté du Québec de la MRC Beauce-Centre se sont rendus sur place accompagnés des ambulanciers du groupe Cambi pour prendre en charge le conducteur. Ce dernier a été évalué par les ambulanciers et son état n'a pas nécessité de transport au Centre Hospitalier.

Ce mercredi matin, vers 10 h 10, les policiers de la MRC des Etchemins et une ambulance du groupe Cambi de Saint-Georges ont été demandés sur la route 204 à Saint-Prosper pour un accident.

Le conducteur d'une camionnette de type pick-up a perdu le contrôle de son véhicule pour ensuite perdre sa remorque et finir sa course dans le fossé. Les ambulanciers ont effectué les vérifications des passagers et aucun n'a été blessé. La route 204 aura été fermée durant le remorquage ainsi que le balayage des débris que contenait la remorque.

Une collision frontale à Saint-Honoré-de-Shenley

Quelques minutes plus tard, vers 10 h 50, les policiers de la MRC Beauce Sartigan et une ambulance du groupe Cambi de La Guadeloupe ont été appelés à l'intersection de route 269 et du 4e rang à Saint-Honoré-de-Shenley pour une collision frontale.

Avec le choc, les deux véhicules ont été projetés dans le fossé de l'intersection. Deux personnes ont dû être transportées au Centre Hospitalier de Saint-Georges pour y traiter des blessures mineures. La circulation sur le secteur s'est déroulée en alternance le temps de remorquage.

Dans la journée du mardi 16 mai, les pompiers du Service de Sécurité Incendie de Saint-Éphrem ont été appelés au 10, route 108 pour un feu de véhicule.

À l'arrivée des pompiers, les gens sur place avaient utilisé des extincteurs afin de commencer à éteindre l'incendie. Les pompiers ont pu procéder ensuite à l'extinction complète du feu. Il n'y a pas eu de blessé, ni de propagation.