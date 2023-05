Un conducteur intercepté à 150 km/h dans une zone de 80 km/h

Un conducteur originaire de Québec, âgé de 23 ans, a été intercepté vers 13 h le 10 mai par des agents de la Sûreté du Québec pour un grand excès de vitesse sur la 107e rue à Saint-Georges.

Le contrevenant circulait à 150 km /h dans zone de 80 km/h. Il a reçu un constat d’infraction au montant de 1405 $ assorti de 14 points d’inaptitude. De plus, son permis a été suspendu pour une période de sept jours.

Le 12 mai, les policiers de la MRC de Beauce Sartigan ont intercepté et arrêté sur la route 173 à Saint-Théophile un autre homme âgé de 23 ans, celui-là de Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies. L’homme a fourni un résultat d’alcoolémie de plus de trois fois la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours.

Le 13 mai en soirée, les policiers de la MRC de Beauce Sartigan ont intercepté puis arrêté sur le boulevard Lacroix, face à la 111e rue, un homme âgé de 31 ans de Saint-Georges pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’homme a obtenu un résultat aux tests à l’éthylomètre supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis suspendu pour une période de 90 jours.

Congé de la Fête des Patriotes

Au cours de la longue fin de semaine qui inclut la Journée nationale des patriotes, du 19 au 22 mai 2023, il est possible qu’il y ait un plus grand achalandage sur les routes de certaines régions du Québec.

Les policiers de la Sûreté du Québec seront donc aux aguets et interviendront auprès des usagers du réseau routier. Ces interventions visent à sensibiliser les usagers à l’importance d’adopter une conduite sécuritaire lors de leurs déplacements, tout en respectant les autres et les limites de vitesse. Des opérations de sécurité routière se dérouleront sur l’ensemble du territoire québécois.