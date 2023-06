Sûreté du Québec: présence accrue pour les longs congés fériés

Les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leurs interventions sur le réseau routier à l’occasion des longs congés de la Fête nationale du Québec le 24 juin et de la Fête du Canada le premier juillet.

À l’approche de ces festivités, soit du 23 au 26 juin ainsi que du 30 juin au 3 juillet, les policiers, en raison des nombreux déplacements appréhendés, cibleront particulièrement la vitesse et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue.

À ces mêmes périodes l’an dernier, la Sûreté du Québec dénombrait neuf collisions mortelles.

Rappelons que la vitesse et la conduite avec les capacités affaiblies demeurent les principales causes de collisions mortelles au Québec. Cependant, le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du téléphone cellulaire au volant demeurent une préoccupation importante et feront également partie des infractions surveillées par les policiers.

En effet, selon le bilan 2021 de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), les distractions au volant sont la première cause de décès pour la période allant du 24 juin et le 7 septembre. Ensuite, vient la vitesse. C'est similaire en Chaudière-Appalaches où on recense 7 décès sur la route durant cette période en 2021, la première cause est la vitesse, ensuite vient la distraction.

Anticiper pour être en sécurité

La Sûreté du Québec invite donc les citoyens à la prudence, notamment en planifiant leurs déplacements et les raccompagnements, s’il y a lieu. De plus, la vigilance et la courtoisie font partie des bonnes habitudes de conduite pour un partage de la route sécuritaire et harmonieux.

Voici quelques conseils pour prendre la route en toute sécurité selon CAA-Québec :

- Planifiez votre trajet (GPS, TripTikMD, Québec 5-1-1): cela peut éviter des surprises et vous permettre de bien évaluer le temps nécessaire pour vous rendre à destination;

- Adaptez votre vitesse, surtout à l’approche des chantiers de construction;

- Gardez toujours votre attention sur la route et tenez compte des conditions météorologiques lors de vos déplacements;

- Appliquez les cinq préceptes de l’exploration visuelle : Regardez haut et loin, élargissez votre champ visuel, gardez les yeux en mouvement, assurez-vous d’être vu, prévoyez une issue.