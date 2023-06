Accident sur la route 108 à Beauceville

Une collision entre une voiture et un véhicule de style "pick-up" a eu lieu hier soir sur la route Langevin à Saint-Philibert, faisant un blessé grave. « Les deux conducteurs ont été conduits au centre hospitalier. Il y en a un dont les blessures sont plus sérieuses, mais on ne craint pas pour sa vie. L'autre a été transporté par prévention », a ...