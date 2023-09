Excès de vitesse et conduite avec capacités affaiblies en Beauce-Sartigan

Les policiers du Centre de services de Saint-Georges de la Sûreté du Québec ont réalisé plusieurs opérations de sécurité routière au cours de la dernière semaine et ont procédé à différentes interventions et arrestations.

Dans les derniers jours, plusieurs automobilistes se sont fait arrêter pour excès de vitesse et conduite avec les capacités affaiblies.

Vers 17 h, le 29 août, les policiers de la MRC des Etchemins ont capté un véhicule à une vitesse de 105 km/h, dans une zone de 50 km/h, sur la route 275 à Saint-Benjamin. Le conducteur, un homme de 19 ans de Saint-Odilon, a reçu un constat d’infraction d’une valeur de 884 $ et 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a aussi été suspendu pour une période de 7 jours.

Le lendemain vers 21 h 30, les mêmes policiers ont capté un véhicule à une vitesse de 90 km/h, dans une zone de 50 km/h, sur la route 204 à Saint-Prosper. La conductrice, une femme de 25 ans d’Armagh, a reçu un constat d’infraction d’une valeur de 549 $ et 6 points d’inaptitude. Son permis de conduire a aussi été suspendu pour une période de 7 jours.

Le 7 septembre vers 17 h, les policiers de la MRC des Etchemins ont capté un véhicule à une vitesse de 170 km/h, dans une zone de 90 km/h, sur la route 204 à Sainte-Justine. Le conducteur, un homme de 22 ans de Sainte-Justine a reçu un constat d’infraction d’une valeur de 1 555 $ et 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a aussi été suspendu pour une période de 7 jours.

Vers 11 h 30, le 8 septembre, les policiers de la MRC des Etchemins ont capté un véhicule à une vitesse de 95 km/h, dans une zone de 50 km/h, sur la 15e avenue à Saint-Zacharie. La conductrice, une femme de 45 ans de St-Georges, a reçu un constat d’infraction d’une valeur de 589 $ et 6 points d’inaptitude. Son permis de conduire a aussi été suspendu pour une période de 7 jours.

Deux conduites avec les capacités affaiblies à Saint-Georges

Le 6 septembre, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont reçu un appel d’un citoyen pour un véhicule ayant une conduite erratique sur la e avenue à Saint-Georges.

Le véhicule a été localisé et les policiers ont constaté les faits. Le conducteur, un homme âgé de 53 ans de Saint-Georges, a été intercepté et arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par les drogues. Un agent évaluateur en détection des drogues lui a fait subir les tests. Une accusation sera déposée. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours.

Vers 1h30, le 12 septembre, les policiers ont reçu un appel d’un commerçant situé sur le boulevard Lacroix, à Saint-Georges, pour un homme qui venait d’arriver avec son véhicule et qui était en capacités affaiblies et blessé légèrement.

À l’arrivée des policiers, ceux-ci ont arrêté le conducteur, âgé de 54 ans aussi de Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies. Étant donné sa blessure, les policiers se sont dirigés au centre hospitalier de Saint-Georges pour un prélèvement sanguin. Son véhicule automobile a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.