Montée des eaux de la Chaudière

Les pluies importantes, qui tombent depuis hier soir sur la région, ont provoqué une montée des eaux importantes de la rivière Chaudière.

En fin d'après-midi, le Ville de Saint-Georges a procédé à la fermeture des passerelles menant à l'Île Pozer en raison du niveau élevé de l'onde, qui charroyait aussi plusieurs débris de bois. Le Parc Veilleux était également inondé en partie.

Beauceville aussi a surélevé sa passerelle du centre-ville, alors que l'eau était sur le point d'atteindre la surface de l'Île ronde.

À Notre-Dame-des-Pins, on rapporte que l'eau aurait envahi une section du terrain de camping du Domaine de la rivière, les champs de l'entreprise Gazon Aire Vert et les îlots entourant les ponts Bourque et Perreault.

Avec la collaboration de Léa Arnaud, Jessy Pouliot et Jacques Goulet.