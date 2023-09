Les policiers de la Beauce présents auprès des citoyens

Les policiers du centre de services de Beauce-Sartigan et de la Nouvelle-Beauce se sont montrés bien présents au cours de la dernière semaine.

À Saint-Georges, les policiers intervenants en milieu scolaire ont rencontré plus de 120 étudiants de secondaire 2 de la Polyvalente, afin de les sensibiliser à la Cyberintimidation.

Qui plus est, le mercredi 20 septembre, ils tenaient un kiosque au centre commercial de Beauceville. Le thème était sur la prévention du suicide par la remise de verrou de sécurité pour arme à feu gratuitement. Plus de 45 verrous ont été remis et plus de 60 personnes rencontrées. Le tout était animé par le sergent Mario Thiboutot de la Sûreté du Québec, de Philippe Cloutier de l’organisme Partage au masculin et de Maxime Poulin, intervenant en prévention du suicide pour le CISSS.

Lors de la dernière semaine, la coordonnatrice locale en police communautaire (CLPC) a rencontré la direction générale et les trésoriers des municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce, afin de se présenter comme nouvelle CLPC de la région. Elle leur a également fourni des explications sur la mécanique de triage des appels par priorité, afin de les outiller à mieux répondre à leurs citoyens.

Enfin, le policier intervenant en milieu scolaire (PIMS) de la MRC de La Nouvelle-Beauce a rencontré 1 850 étudiants de la Polyvalente Benoît-Vachon pour leur présenter le rôle du PIMS et les sensibiliser à la problématique de vapotage sur le terrain et à l’intérieur de l’école.

Enquêtes criminelles

Le 21 septembre, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan sont intervenus sur une introduction par effraction et vol, survenus dans un logement de la 1re avenue, à Saint-Georges. Un appareil à air conditionné a été volé. Aucune arrestation pour l’instant. Une enquête est en cours.

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan enquêtent sur un méfait survenu à une résidence de la 2e avenue, à Saint-Martin. Une pierre a été lancée dans une fenêtre, causant ainsi des dommages de plus de 500$. Aucun suspect pour le moment n’a été appréhendé, une enquête est en cours.

Sécurité routière

Le 26 septembre, vers minuit, les policiers ont arrêté un homme de 60 ans, originaire de Sainte-Marie, pour conduite avec les capacités affaiblies sur la rue Notre-Dame Nord, à Sainte-Marie.

Le suspect, ayant refusé de fournir un échantillon d’haleine, fera face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et de refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours, son véhicule saisi pendant 30 jours et il fut libéré par citation à comparaître dans l’attente des procédures.

Changement d’adresse BCAFE

La saison de la chasse ayant récemment débuté, la Sûreté du Québec et le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs (BCAFE) profitent de cette période pour rappeler aux propriétaires d’armes à feu leur obligation de détenir un permis valide en tout temps.

Le BCAFE invite les détenteurs de permis à aviser sans délai le contrôleur des armes à feu de leur changement d’adresse — par l’entremise du Programme canadien des armes à feu —, et ce, même si l’adresse du propriétaire ne figure pas sur le permis.

La mise à jour de ces données facilitera le renouvellement du permis à échéance et permettra aux propriétaires de recevoir leur avis de renouvellement à temps. Cela leur évitera d’être en infraction, selon la Loi sur les armes à feu. Le changement d’adresse peut être effectué en ligne à https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/armes-a-feu/services-web-particuliers ou par téléphone au 1 800 731-4000.