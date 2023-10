Une amende de 884 $ pour vitesse excessive

Les policiers de la MRC des Etchemins ont capté un véhicule à une vitesse de 149 km/h dans une zone de 90 km/h sur la route 276, à Lac-Etchemin. Le tout est survenu Le 14 octobre vers 17 h 30.

La conductrice, une femme de 20 ans de Saint-Benjamin, a reçu un constat d’infraction d’une valeur de 884$ en plus de 10 points d’inaptitude.

Son permis de conduire a aussi été suspendu pour une période de 7 jours.

Plus tôt le même jour, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont intercepté et arrêté, sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges, un homme âgé de 43 ans pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a fourni un taux d’alcool supérieur à la limite prévue à la loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours.

Enquêtes criminelles

Le 11 octobre, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont ouvert un dossier pour le vol de quatre pneus d’hiver, survenu sur la 15e rue à Saint-Georges, secteur ouest. Il s’agit de pneus à crampons de marques Nokia d’une valeur de 400$. L’enquête se poursuit.

Le 12 octobre, le vol d’un véhicule tout-terrain est survenu sur la 2e rue, à Saint-Martin. Il s’agit d’un VTT de marque Canam modèle Outlander 2007 rouge d’une valeur de 4000$. L’enquête suit son cours.