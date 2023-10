Autoroute 73: une conductrice arrêtée à 174 km/h en état d'ébriété

Des agents du Centre de services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec ont intercepté, le 20 octobre vers 20 h 30, une conductrice de 21 ans pour grand excès de vitesse sur l’autoroute 73 en direction nord, à la hauteur de Sainte-Marie.

La contrevenante, originaire de Scott, circulait alors à une vitesse de 174 km/h dans une zone où la limite de vitesse est fixée à 100 km/h. Également, la présence d’alcool a été décelée dans son organisme, alors qu’elle est présentement soumise à la condition d’alcoolémie zéro.

Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule a été remisé. Elle a reçu un constat totalisant 1405$ d’amende et 14 points d’inaptitude pour le grand excès de vitesse et un autre constat totalisant 499$ et quatre points d’inaptitude pour le non-respect de la condition d’alcoolémie zéro assortie à son permis de conduire.

D'autres nombreux cas d'arrestations pour conduite avec les facultés affaiblies se sont produits en Beauce au cours de la dernière semaine.

Le 14 octobre, vers 23 h, les agents ont procédé à l’arrestation d’un homme de 39 ans, de Sainte-Marie, sur la rue des Érables à Saint-Elzéar, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Le suspect a été transporté au poste de police, où il a fourni un échantillon d’haleine dont l’alcoolémie dépassait la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pendant une période de 90 jours et son véhicule a été remisé. Il a été libéré par citation à comparaître dans l’attente des procédures.

Le 19 octobre en fin d’après-midi, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont intercepté un conducteur de Saint-Georges, âgé de 74 ans, sur un vélo électrique qui circulait sur la voie de gauche à 30 km/heure sur le boulevard Lacroix, à Saint-Georges. Ce dernier était en conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a fourni un taux supérieur à la limite permise par la loi. Des procédures judiciaires seront entreprises contre ce dernier.

À la suite d’un appel d’un citoyen, des policiers ont intercepté et arrêté sur la 2e avenue/120e rue à Saint-Georges, une conductrice âgée de 38 ans, aussi de Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies par les drogues. Le tout s'est produit le 20 octobre vers 4 h. Un agent évaluateur en détection des drogues lui a fait subir les tests. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Le 22 octobre, vers minuit trente, un homme de 44 ans, de Saint-Joseph, a été arrêté sur l’autoroute 73 à Saint-Joseph, pour conduite avec les capacités affaiblies. Le suspect a été transporté au poste de police, où il a fourni un échantillon d’haleine dont l’alcoolémie dépassait la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pendant une période de 90 jours et son véhicule a été remisé. Il a été libéré par citation à comparaître dans l’attente des procédures.

Le 22 octobre, vers 5 h, un résident de 51 ans de Saint-Lambert, a été intercepté sur la route du Pont à Saint-Lambert, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool à la suite d’une collision. Le suspect a été transporté à l’hôpital en raison de blessures mineures, où il a fourni un échantillon sanguin qui sera envoyé pour analyse. Son véhicule a été remisé et il a été libéré par voie de sommation dans l’attente des procédures.

Par ailleurs, dans un tout autre ordre d'idée, une enquête a été ouverte pour méfait et vol de fils de cuivre sur des poteaux appartenant à la Ville de Saint-Georges.