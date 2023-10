Décès d'un travailleur à la Maison des aînés: le coroner conclut à un accident

Le coroner, Dr Jean-Marc Picard, vient de publier son rapport concernant le décès de Simon Longchamps, survenu le 16 novembre 2022 sur le chantier de construction de la Maison des aînés à Saint-Martin, et conclut à un accident.

Le travailleur avait 55 ans et était originaire de La Guadeloupe. Ce jour-là, il s’est présenté sur son lieu de travail à 6 h 30 et s’est attelé à ses tâches avec deux collègues.

L'homme était installé sur une plateforme élévatrice pour déplacer du matériel. En raison de la taille des pièces et de la disposition des lieux, il avait enlevé l’une des barrières de protection de la plateforme. « La descente se passe bien sauf qu’il est difficile de sortir le limon de la plateforme. M. Longchamps décide de déboulonner le garde-corps du côté de l’accès de la plateforme et d’enlever la chaîne de sécurité », a expliqué le coroner dans son document.

L’opération des employés se poursuit sans que le tout soit replacé sécuritairement. Pourtant, un plan sécuritaire pour manoeuvrer ses pièces avaient été établis le matin même par le contremaître, mais cela n’a malheureusement pas été respecté par le Beauceron et ses coéquipiers.

À un moment donné, Simon Longchamps a voulu démarrer la plateforme et a fait une mauvaise manipulation. « M. Longchamps, debout seul sur la plateforme montée au maximum, voulant démarrer la plateforme, fait une erreur de manipulation de la plateforme qui crée un débalancement du limon avec déplacement de ce dernier. En forme de L, il accroche M. Longchamps au thorax et l’entraîne dans sa chute d’environ 20 pieds. M. Longchamps est retrouvé au sol, inconscient et inanimé, par des employés sur place », peut-on lire.

Le rapport du coroner précise pourtant que Simon Longchamps était un travailleur stable et consciencieux. « Il est parmi les employés les plus formés et qualifiés du chantier. À la découverte du corps, le premier arrivé confirme qu’il portait son casque. »

Ce sont donc les travailleurs présents sur place qui ont commencé les manœuvres de réanimation, jusqu’à ce que les Premiers répondants prennent le relais, suivi des ambulanciers. La victime a été transportée à l’hôpital où son décès a été constaté.



Après analyse, le Dr Jean-Marc Picard a conclu à une mort accidentelle.

Le coroner autorise la CNESST à rendre public ce rapport afin de sensibiliser les travailleurs du milieu de la construction à bien respecter les mesures mises en place pour leur sécurité sur les chantiers.