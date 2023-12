De surprenants piliers de lumières illuminent Saint-Georges

Un étrange spectacle s'est déroulé ce mardi 5 décembre en soirée avec l'apparition de piliers de lumières sur la ville de Saint-Georges.

Bien que surprenant, ce phénomène est tout à fait naturel, même si son apparition reste rare et demande des conditions météorologiques bien précises.

En effet, ce phénomène météorologique entre dans la famille des halos solaires. Il n'est pas visible partout dans le monde, mais seulement dans les régions polaires, comme le Québec et plus généralement le Canada. C'est d'ailleurs en Amérique du Nord qu'ils sont les plus impressionnants.

Afin d'apparaître, les piliers de lumières ont besoin que de fins cristaux de glace se créent et flottent dans l'air. Ça peut-être de la neige très fine ou des nuages. Il ne faut pas de vent afin que les cristaux atteignent le sol et évidemment des températures entre -8 et - 25 °C. La température idéale étant de -12 ou -16 °C, comme la soirée d'hier à Saint-Georges.

Une fois toutes les étapes validées, les cristaux en forme d'hexagone reflètent la lumière du soleil ou de la lune pour agir comme des miroirs. Les piliers se créent grâce à la lumière artificielle telle que des lampadaires ou même des phares de voitures. Ils peuvent être de différentes couleurs en fonction de la source d'origine.

La nuit prochaine, les conditions pourraient à nouveau être parfaites pour la formation de ce type de phénomène, alors gardez l'oeil ouvert !