Stupéfiants: perquisition et arrestation à Saint-Georges

Les policiers de la Sûreté du Québec, du Service des enquêtes sur la contrebande Équipe cannabis Québec, ont procédé hier à Saint-Georges à l’arrestation d’un homme, relativement à du trafic de stupéfiants.

L'individu de 39 ans, résident de Saint-Georges, a été arrêté puis rencontré par les enquêteurs. Il a été libéré en attente de la suite des procédures. Il pourrait faire face à des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants et la contrebande de cannabis.

Une résidence de la 119ième rue à Saint-Georges a également fait l’objet d’une perquisition. Lors de celle-ci, les policiers ont saisi:

- plus de 1150 comprimés de méthamphétamine;

- plus de 2 g de cocaïne;

- plus de 260 comprimés d’extasy;

- plus de 150 g de psilocybine;

- plus de 2 g de haschich;

- plus de 275 g de cannabis séché;

- plus de 3300 g de comestibles de cannabis en jujubes;

- cinq cellulaires et trois balances de pesée.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la possession ou le trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.