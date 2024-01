Plusieurs réservistes du Régiment de la Chaudière participeront à des marches en groupe

L'incendie qui a ravagé un poulailler de la Ferme Gédésoeufs Inc., le vendredi 29 décembre dernier, a causé la perte de 20 600 poules, soit la totalité des oiseaux de l'exploitation. Pour rappel, l'incendie avait demandé l'intervention des Services de Sécurité Incendie (SSI) de Saint-Gédéon, Saint-Martin, Saint-Théophile et Saint-René et ...