L'église de Sainte-Marie victime de vols et vandalisme

L'église de Sainte-Marie située sur la rue Notre-Dame Sud a été visitée par deux individus dans la nuit du 4 au 5 janvier derniers. Plusieurs objets ont été volés et une enquête est actuellement en cours.

L'orgue et le piano de l'église, ainsi que plusieurs portes ont été brisé par les malfaiteurs.

En effet, deux individus sont entrés par effraction durant la nuit et ont volé des vases sacrées et des chandeliers. « Ce qu'il faut savoir, c'est que ces objets n'ont aucune valeur. Le problème, c'est que les malfaiteurs ont brisé le système de chauffage et la réparation a coûté près de 10 000 $ », a ajouté Yves Lessard, du Conseil de la fabrique.

De plus, plusieurs portes de tabernacle sont à changer. Le couvercle du piano, qui avait aussi été brisé a déjà pu être réparé. Un des tuyaux de l'orgue a également été endommagé. « Pour l'orgue, il faut s'attendre à ce que la réparation coûte 25 000 $. Ça n'a vraiment pas de bon sens et c'est triste de voir ça », a complété Yves Lessard.

Pour faire face à ces intrusions, l'église de Sainte-Marie a déjà débuté l'amélioration de son système de sécurité. Des caméras en couleur et infrarouge seront disposées un peu partout. « Ce n'est pas la seule église à avoir été touché. Il y a eu aussi celle de Saint-Isidore récemment et la Sûreté du Québec est bien présente pour enquêter. De notre côte, nous allons renforcer très très fortement notre sécurité » a-t-il conclu.

Concernant l'enquête, la Sûreté du Québec a confirmé qu'une enquête était bien en cours.