Les policiers recherchent Jonathan Ferland

Les policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) Québec, composée de membres de la Sûreté du Québec et de membres du Service de police de la Ville de Québec, en collaboration avec l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO), sont à la recherche de Jonathan Ferland, 37 ans de Lévis, relativement à un bris d’ordonnance.

L’individu devait se présenter au centre de détention de Québec, le 2 février dernier, en vertu d’un jugement de la Cour et il ne s’y est pas présenté.

Rappelons que le 18 juillet 2023, Jonathan Ferland avait comparu pour des chefs d’accusation de possession d’armes à feu dans le but d’en faire le trafic, de possession non autorisée d’armes à feu prohibées et de bris d’ordonnance, lors d’une perquisition effectuée dans le secteur de Lévis. Il avait été libéré, en attente de la suite des procédures.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute personne qui apercevrait Jonathan Ferland est priée de ne pas intervenir et de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.