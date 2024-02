Saint-Jules: les pompiers sauvent une bergerie

Une intervention de la Régie intermunicipale du Service de sécurité incendie (RISSI) des municipalités de Tring-Jonction, Saint-Frédéric, Saint-Jules et Saint-Séverin a permis de sauver près de 100 animaux.

Ce mardi, alors qu'Alex Chabot se rendait à sa bergerie, située sur le 3e rang à Saint-Jules, il a remarqué qu'il y avait beaucoup de fumée dans son bâtiment ainsi que des flammes au loin. « Je ne voyais aucune brebis, je n’entendais aucun son, tout ce que je voyais c'était de la boucane », a raconté Alex en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. « La panique s'est emparée de moi. Je voulais que mes animaux sortent, mais je ne les entendais pas et je n’étais pas capable de rentrer dans le bâtiment. » Il a alors contacté les pompiers vers 14 h 40.

À leur arrivée, de la fumée et des flammes étaient effectivement visibles sur le bâtiment. L'incendie se propageait à l'entretoit. Avec le soutien de collègues et de camions-citernes des Services de sécurité incendie d'East-Broughton et de Saint-Victor, ils ont maitrisé le feu et sauvé le bâtiment qui n'est que légèrement endommagé.

« C'était plein de brebis, c'était comme une bergerie, mais aucun des animaux n'est mort, on les a tous sauvés! », s'est réjoui Israël Dodier, directeur du RISSI. « J'avais des nouveau-nés, il n’y en avait pas un de décédé, tout le monde était vivant », a précisé Alex Chabot, très reconnaissant.

Les animaux ont été rassemblés dans un espace sécurisé sur place. Pour leur part, les soldats du feu ont quitté les lieux un peu après 17 h.

« Tout le voisinage était là, tout le monde était là. Je n’aurais jamais les mots pour remercier chaque personne qui ont pris de leur temps pour venir m'aider. Oui les pompiers ont sauvé mes bêtes, mais ils m'ont aussi sauvé moi et mon entreprise. J'y mets énormément de temps et d'argent, c'est tout ce que j'ai dans la vie. Je me sentais tellement impuissant... Un énorme merci à tous ceux qui étaient-là », a mentionné Alex Chabot avec émotions. « Tout le monde croit en la bergerie qui est dans le fond du rang et ça m'a fait chaud au coeur de le voir. »

Le jeune entrepreneur se réjouit que tout le monde s'en soit sorti, « du matériel, ça se rachète. » Cependant il regrette que le bâtiment, construit par les mains du propriétaire Maurice Cloutier, ait subi cet incendie. « Mais c'est des dommages qui se réparent bien, on va réparer et on va restarter ça! »