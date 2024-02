La scène policière cette semaine

Voici un résumé des principales interventions effectuées par les agents des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, au cours de la dernière semaine.

— Le 9 février, vers 9 h 40, les agents de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont intercepté un homme de 19 ans, sur la rue du Pont à Saint-Lambert-de-Lauzon. Celui-ci circulait à une vitesse de 149 km/h, dans une zone de 90 km/h. Un constat d’infraction d’un montant de 889 $ lui a été remis ainsi que 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de sept jours et son véhicule a été remorqué.

— Le 12 février dernier vers 16 h 30, les policiers de la MRC des Etchemins ont capté un véhicule à une vitesse de 141 km/h dans une zone de 90 km/h, sur la route 204 à Sainte-Justine. Le conducteur, un homme de 61 ans de Lévis, a reçu un constat d’infraction de 827 $ et 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de sept jours.

— Le 13 février, vers minuit trente, les policiers de la MRC de Nouvelle-Beauce ont intercepté un homme de 22 ans, de Saint-Bernard, sur le boulevard Vachon Nord, à Sainte-Marie. Celui-ci faisait l’objet d’une sanction lui interdisant de conduire. Un constat d’infraction d’un montant de 2250 $ fut émis et son véhicule a été remorqué.

Capacités affaiblies

— Le 17 février les policiers de la MRC de Beauce Sartigan ont intercepté et arrêté sur la 1ère avenue, face à la 117e rue à Saint-Georges, un homme âgé de 33 ans, de Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Ce dernier présentait un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule automobile a été remisé.

— Le 18 février, les policiers de la MRC de Beauce Sartigan ont intercepté, sur la route 173 à Saint-Côme Linière, un conducteur âgé de 19 ans, originaire de Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblie par l’alcool. Le conducteur détenant un permis tolérance zéro s’est vu suspendre son permis. L’individu sera accusé de conduite avec les capacités affaiblies. Ce dernier ayant refusé de fournir un échantillon d’haleine, il se verra également accusé de refus de se soumettre à un test de détection d’alcoolémie. Le véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et il s’est vu remettre un constat d’infraction de 604 $, en plus de quatre points d’inaptitude.

Vol

— Dans les nuits du 4 au 5 et du 5 au 6 février, des suspects ont commis des vols de bonbonnes de propane dans des dépanneurs de Saint-Malachie, Saint-Henri et de Sainte-Marie. L’enquête a permis d’identifier deux des trois suspects et un mandat de perquisition a été effectué dans une résidence de Lévis, où les bonbonnes ont été récupérées. Les suspects seront arrêtés pour vol et bris d’ordonnance.