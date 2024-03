Deux femmes arrêtées pour conduite avec les facultés affaiblies

Le Service de sécurité incendie et civile de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce et de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables a mis en service un nouveau camion autopompe-citerne depuis le 3 février 2024. Ce véhicule est muni d’une cabine d’équipe améliorée et ergonomique pouvant accueillir six pompiers, ce qui augmente la force de frappe ...