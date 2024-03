Bilan routier 2023: hausse des collisions mortelles dans la région

Le nombre de collisions mortelles s'est accru en 2023 sur les territoires de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, selon le bilan annuel en matière de sécurité routière, rendu public ce matin par la Sûreté du Québec.

Ce nombre est passé de 27 en 2022, à 35 l'an dernier comme on peut le constater sur le tableau de compilation par région.

Bilan annuel des collisions mortelles 2023

Région 2022 2023 Montérégie 32 23 Estrie-Centre-du-Québec 41 33 Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches 27 35 Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 25 21 Mauricie-Lanaudière 45 39 Outaouais-Laurentides 38 25 Saguenay-La-Saint-Jean et Côte-Nord 26 22 Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 14 19 Unité des opérations au réseau routier supérieur 18 23 TOTAL 266 240

Pour l'ensemble du Québec, la SQ constate une amélioration du bilan routier en comparaison avec celui de l’an dernier. L’analyse de ces données démontre qu’elles correspondent majoritairement à la moyenne des cinq dernières années sur les réseaux de transport.

Ensemble du Québec 2022 2023 Moyenne 5 ans

(2018 à 2022) Nombre de collisions mortelles 266 240 239 Nombre de décès 291 269 259 Nombre de collisions impliquant au moins une motocyclette 46 40 45 Nombre de collisions impliquant au moins un tracteur routier 58 61 51,4 Nombre de piétons décédés 36 27 27 Nombre de cyclistes décédés 6 4 5,8

Encore cette année, le bilan démontre que les principales causes des collisions mortelles sont la conduite imprudente et les excès de vitesse (31% des collisions), la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, les drogues ou la fatigue (16%) et l’inattention ou la distraction (9%), ces dernières souvent attribuables à l'utilisation d'un cellulaire au volant.

« Ces principales causes nous rappellent que le comportement humain est à l’origine d’une majorité des collisions mortelles et avec blessés graves. La poursuite du travail des policiers sur le terrain et l’adoption de comportements sécuritaires par les automobilistes s’avèrent donc essentielles pour diminuer le nombre de collisions routières », rappellent les responsables du corps policier.

Soulignons par ailleurs que près de 20% des victimes décédées lors de collisions routières ne portaient pas la ceinture de sécurité.