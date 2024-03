Quatre nouvelles interpellations pour conduite avec les capacités affaiblies en Beauce-Sartigan

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont réalisé quatre interpellations pour conduite avec les capacités affaiblies au cours de la semaine dernière.

En fin de soirée le 6 mars, à l’intersection de la 112e rue et de la 1ère avenue à Saint-Georges, ils ont procédé à l’arrestation d’un homme de 25 ans de Saint-Georges pour avoir conduit un véhicule alors que sa capacité de conduite était affaiblie par l’alcool. Ce dernier a échoué les tests à l’éthylomètre avec un taux supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a donc été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Quelques jours plus tard, le 9 mars en début de soirée, les policiers ont intercepté un véhicule sur le rang 9 à Saint-Honoré-de-Shenley, alors que le conducteur circulait à une vitesse de 145 km/h dans une zone de 80 km/h. Le conducteur a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, et celui-ci a échoué les tests à l’éthylomètre avec un résultat supérieur à la limite permise. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours. Celui-ci s’est vu émettre un constat d’infraction de 1 313$ incluant les frais et 14 points d’inaptitude.

Au même moment, d'autres agents de la brigade sont intervenus à l’intersection de la 16e rue et de la 1re avenue à Saint-Georges pour un véhicule ayant effectué une sortie de route et percuté un arbre. Le conducteur, âgé de 19 ans de Saint-Georges, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a été transporté vers un centre hospitalier et un prélèvement sanguin a été effectué afin de déterminer si son taux d’alcoolémie excédait ou non la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Le 10 mars, ils sont intervenus sur la route 108 à Saint-Éphrem pour une collision matérielle impliquant deux véhicules. Un des conducteurs âgés de 19 ans et originaire du même endroit a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a échoué les tests à l’éthylomètre avec un taux supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Quant aux policiers de la MRC Beauce-Centre, c'est le 8 mars en soirée qu'ils sont intervenus pour une collision matérielle impliquant deux véhicules sur l’avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce. Un des conducteurs âgés de 26 ans de Saint-Victor a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Celui-ci a échoué les tests à l’éthylomètre avec un résultat près du double de la limite permise par la loi. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours et son permis suspendu pour 90 jours.

Enquêtes criminelles

Le 6 mars, les policiers du poste de la MRC Beauce-Sartigan ont mené une perquisition dans la municipalité de Saint-René. Un homme âgé de 49 ans a été arrêté en lien cette perquisition.

Un peu plus de 900 dollars en argent canadien, de la poudre blanche semblant être de la cocaïne et du matériel qui pourrait servir au trafic de stupéfiants ont été saisis.

Le suspect a été libéré et devrait comparaître à une date ultérieure en lien avec diverses accusations à la loi réglementant certaines drogues et autres substances.