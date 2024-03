Sécurité routière: 4 754 amendes en une journée au Québec

La Sûreté du Québec a émis 4 754 constats d'infractions lors d'une opération nationale en matière de sécurité routière tenu sur l’ensemble de son territoire le 20 mars.

Accompagnés de plus de 30 partenaires, dont 28 corps de police municipaux, les policiers sont intervenus sur les principaux comportements à risque qui sont à l'origine des collisions mortelles et avec blessés graves afin de conscientiser et responsabiliser les conducteurs face à leur implication dans l’amélioration du bilan routier, et d’accroitre le sentiment de sécurité sur l’ensemble du réseau routier.

À l’occasion de la deuxième édition de ce type d’opération à l’échelle provinciale, 4 754 constats d’infraction ont été émis par l’ensemble des intervenants. Plus de la moitié de ceux-ci, soit 2 460, concernent des excès de vitesse, 128 le non-port de la ceinture de sécurité, 154 l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et 2 012 diverses autres infractions au Code de la sécurité routière.

Actuellement, les causes principales de collisions mortelles demeurent la conduite imprudente, les excès de vitesse, la capacité de conduire affaiblie par l’alcool, la drogue ou la fatigue ainsi que la distraction au volant. À la suite d’une analyse spécifique, nous avons pu déterminer que dans plus de 21% des collisions mortelles, un ou plusieurs occupants ne portaient pas sa ceinture de sécurité. Ce comportement a été particulièrement ciblé lors de cette opération.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026 « La vie humaine, au cœur de nos actions », qui a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur l’ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec. Des pistes d’action touchant chacun des axes de la Stratégie : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) sont mises en œuvre par la Sûreté ainsi que ses partenaires afin de tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.