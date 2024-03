Arrestations: le Bernardin accusé de trafic de cocaïne

Guy St-Laurent, résident de Saint-Bernard âgé de 62 ans, a été interpellé ce matin dans le cadre d'une opération visant l’arrestation de membres des Hells Angels et de leurs sympathisants de la région de Québec menée par les policiers de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO).

Il est accusé d'avoir eu en sa possession de la cocaïne, et ce, en vue d'en faire le trafic. De ce fait, son dossier est passé devant le juge Frank D'Amours, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce cet après-midi pour statuer sur sa remise en liberté conditionnelle. Représenté par Me Serge Matte, il devra respecter de nombreuses conditions sous peine de payer une amende de 2 000$ et d'être finalement incarcéré.

Un autre Beauceron, un homme de 30 ans de Vallée-Jonction, devra également faire face à la justice.

Au total, les policiers ont arrêté 14 hommes et deux femmes, âgés entre 22 et 62 ans, dont deux membres des Hells Angels. Les arrestations se sont donc déroulées à Stoneham-et-Tewkesbury, Saint-Étienne-des-Grès, Québec, La Pocatière, Sainte-Brigitte-de-Laval, Saint-Ferréol-les-Neiges, Vallée-Jonction, Lévis et Saint-Bernard.

Depuis le début de cette enquête en 2021, une quarantaine de perquisitions ont eu lieu. Les policiers ont alors saisi :

- Plus de 585 000$ en argent canadien,

- Près de 2 kilos de cocaïne,

- Environ 4 kilos de cannabinoïde sous différentes formes,

- Plus de 550 litres de GHB,

- Plus de 40 000 unités de stéroïdes,

- Une vingtaine d’armes.

Notons que cette opération mobilise plus de 70 policiers.