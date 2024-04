Décès de Gilles Marquis: la coroner conclut à une asphyxie

La coroner Me Monique Tremblay a publié son rapport concernant le décès de Gilles Marquis, dont le corps a été retrouvé par des proches le matin du 17 septembre 2023.

Selon ses conclusions, l’homme de 70 ans serait mort le 14 septembre d’une asphyxie traumatique « consécutivement à la chute d’un mur très lourd sur lui. »

Gilles Marquis travaillait ce jour-là pour enlever la tôle qui recouvrait le mur extérieur de sa grange, chez lui, à Saint-Georges. Seul mur encore debout de ce bâtiment, les renforcements intérieurs installés préalablement n’ont pas permis de retenir la chute du côté extérieur. Ainsi, il s’est retrouvé piégé sous la cloison mesurant environ six mètres de haut et a subi plusieurs blessures notamment à la tête, à la jambe gauche et aux côtes. « Aucune mesure ne permettait à M. Marquis de se protéger de la chute du mur et toutes les blessures constatées correspondaient à celles causées par la chute du mur », précise le document.

La coroner a également souligné l’état de santé de la victime qui semblait irréprochable avant le drame. « Selon les notes au dossier médical (de la victime), sa dernière consultation remontait au mois de septembre 2009 et selon ses proches, il était en excellente santé physique et psychologique. »

Notons que la date du décès a été estimée en fonction des éléments disponibles. « Une amie de M. Marquis a mentionné lui avoir parlé au téléphone, le 12 septembre 2023 en avant-midi. Par la suite, elle aurait tenté de le joindre à plusieurs reprises, mais il ne donnait pas de réponse. Un ami de M. Marquis a mentionné avoir vu ce dernier à sa cabane à sucre, le 13 septembre 2023. Le 14 septembre 2023, il aurait été vu à une pompe à essence près de chez lui. Un ami de M. Marquis est passé devant la ferme, vers 18 h, le 14 septembre 2023 et a constaté que le mur de la grange n’était plus debout. L’ensemble de ces éléments me suggère que M. Marquis est vraisemblablement décédé le 14 septembre 2023. »