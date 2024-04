Un trentenaire gravement blessé dans un accident de VTT

Un homme âgé d'une trentaine d'années a été gravement blessé suite à une collision de VTT survenu ce samedi 20 avril, vers 17 h 30, à Saint-Gédéon-de-Beauce.

Deux véhicules tout-terrain (VTT) sont impliqués. « L'impact aurait eu lieu lorsque l'un des VTT qui circulaient dans un groupe sur le 6e rang à Saint-Gédéon aurait fauché l'autre par l'arrière au moment d'un ralentissement », a mentionné le service des communications de la Sûreté du Québec à EnBeauce.com.

Le conducteur du VTT happé aurait été éjecté de son véhicule au moment de l'impact et a subi des blessures graves. Il a donc été transporté dans un centre hospitalier et on craint pour sa vie.

L'autre conducteur n'a pas subi de blessures.

Ainsi, un policier en enquête collision s'est rendu sur les lieux pour découvrir les causes et circonstances entourant cet événement.