Une personne gravement brûlée à Saint-Gédéon

Mise à jour 15 h 40 : Les enfants disparus dans la région de Saint-Vallier ont été retrouvés sains et saufs. Une alerte AMBER a été déclenchée ce lundi midi pour retrouver deux jeunes enfants : Charles Gourgues, 2 ans et Evelyne Gourgues, 4 ans. Les deux enfants sont originaires de Saint-Raphaël et ont été enlevés à ...