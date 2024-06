Porcella victime d'un second incendie

Le commerce Porcella, situé sur la rue Principale à Saint-Évariste-de-Forsyth, a subi un nouvel incendie au cours de la nuit dernière.

Rappelons qu'un premier feu survenu en juillet 2023 avait déjà causé de nombreux dommages au bâtiment.

Les pompiers de la Haute-Beauce ont reçu un appel vers minuit 20 dans la nuit de mercredi à jeudi.

Bruno Couture, le directeur de ce Service de sécurité incendie, a été le premier sur les lieux. « Par la vitre, on voyait une lueur rouge, on voyait bien qu'il y avait un incendie à l'intérieur et il y avait de la fumée qui sortait du bâtiment », a-t-il confié à EnBeauce.com. Il précise toutefois que personne ne se trouvait à l'intérieur.

Les casernes de Saint-Honoré-de-Shenley et de Lambton ont été appelées en renfort avec des hommes et des bouteilles d'air. Au moins une quarantaine de pompiers ont travaillé sur place. Il aura fallu plus de trois heures pour éteindre l'incendie. « Le bâtiment est toujours debout. Les dommages sont localisés surtout où l'incendie était, le reste c'est de la fumée. L'incendie était au sous-sol et pas facile à trouver. »

Les causes sont inconnues pour le moment, une enquête est menée par la Sûreté du Québec.