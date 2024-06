Pierre Paquet, l'un des fondateurs de CAMBI est décédé

Pierre Paquet, un des principaux bâtisseurs de CAMBI est décédé, ce vendredi 28 juin, comme l'a annoncé l'organisation sur ses réseaux sociaux.

En effet, Pierre Paquet avait participé à la fondation de CAMBI en 1976 avec le Dr Marc Dionne.

Voici le message d'hommage que l'organisation a publié sur Facebook : « Grâce à l'engagement et à l'innovation de Pierre ainsi que toute son équipe, CAMBI a su évoluer pour devenir ce qu’il est aujourd’hui : une organisation comptant plus de 350 employés et 20 points de service réparti dans 5 régions administratives du Québec.

Pierre Paquet a été à la tête de CAMBI de sa création jusqu'en 2015. Sous sa direction, CAMBI a connu des avancées significatives, notamment :

• La mise en place de la première unité d’urgence à Saint-Georges en 1984 : Une initiative qui a renforcé notre capacité à répondre efficacement aux situations critiques.

• L’acquisition des premiers moniteurs défibrillateurs pour nos véhicules : Un jalon crucial dans l'amélioration des soins d'urgence que nous offrons.

• La création de la centrale d’appels CAMBI en 1989 qui, en 1994, devient CAUCA ; le plus gand centre d’appels 911 indépendant au Québec.

Sa vision et son dévouement ont façonné notre organisation qui continue de croître et de servir la communauté avec excellence.

Nous nous souvenons de Pierre avec admiration et gratitude. Nous adressons nos plus sincères condoléances à Madelaine, sa conjointe, Sébastien son fils, ses amis et à tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer. ».