Des coups de feu entendus à Sainte-Marie, la SQ enquête

Des coups de feu ont été entendus ce mercredi vers 15 h 15, sur la rue de la Sablière à Sainte-Marie.

Par conséquent, la Sûreté du Québec a été demandée sur place. Heureusement, personne n'a été blessé selon les informations transmises par l'agente Marquis du service des communications de l'organisation policière.

« Une enquête est en cours par des enquêteurs de la division des crimes majeurs pour faire la lumière sur les circonstances de cet événement. Un technicien en service d'identité judiciaire est en charge du dossier », a-t-elle précisé.

Quelques minutes plus tard, un autre événement est survenu à Sainte-Marie. En effet, ce sont cette fois les pompiers qui ont été appelés à intervenir vers 15 h 30 pour un feu de véhicule sur la rue des Sucreries. « Certains éléments laissent croire qu'il pourrait s'agir d'un incendie suspect », a mentionné Ève Brochu-Joubert de la Sûreté du Québec.

Une enquête est en cours pour établir la cause et les circonstances de l'événement. Un technicien en scène incendie et un enquêteur doivent se rendre sur place.

La Sûreté du Québec ne confirme aucun lien entre les deux événements.