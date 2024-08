Saint-Georges: une septuagénaire retrouvée dans une piscine

Une septuagénaire a été retrouvée noyée dans une piscine de la 127e rue à Saint-Georges ce lundi 5 août vers 19 h.

« Elle a été transportée dans un centre hospitalier où son décès a malheureusement été constaté », a expliqué Catherine Bernard, du service des communications de la Sûreté du Québec.

Afin d'éclaircir les causes et circonstances entourant le décès, une enquête est actuellement menée par la Sûreté du Québec et le Bureau du coroner. Cependant, il n'y aurait pas d'éléments criminels à première vue.