Plusieurs conduites avec les capacités affaiblies en Beauce

Plusieurs arrestations pour des conduites avec les capacités affaiblies ont été effectuées par les policiers de la Sûreté du Québec dans la région de la Beauce et des Etchemins dans les derniers jours.

Tout d'abord, le 25 août dernier, vers 0 h 30, les agents de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un individu de 57 ans, de Saint-Camille, sur la rue Principale à Sainte-Justine. L’individu a fourni des échantillons d’haleine supérieur à la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé.

Le 28 août vers 2 h 00 du matin, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont reçu un appel concernant une collision qui serait survenu à l’intersection de la 125e rue et du Boulevard Lacroix à St-Georges. Le conducteur, âgé de 25 ans de Lévis, aurait omis de faire son arrêt obligatoire et serait entré en collision avec un autre véhicule.

L’occupant du second véhicule a subi des blessures mineures qui n’ont pas nécessité de transport ambulancier. Le suspect a été arrêté et a échoué les tests à l’éthylomètre avec des résultats de plus du double de la limite permise. Son permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi.

Dans la nuit du 30 août vers 3 h 30, les agents de la MRC de Beauce-Centre ont procédé à l’arrestation d’une femme de 33 ans, de Sainte-Marie, sur l’avenue Clairval à Saint-Joseph. La femme a fourni des échantillons d’haleine présentant prêt du double de la limite permise et se trouvait en possession de comprimés s’apparentant à de la métamphétamine. Son permis fût révoqué pour une période de 90 jours et son véhicule a été remisé.

Aussi, dans la nuit du 1er septembre vers 1 h 00, une femme de 34 ans, de Québec, fut interpellé par les agents de la MRC de Beauce-Centre, alors qu’elle circulait en véhicule sur la piste cyclable du secteur Martel, à Saint-Joseph. La conductrice a refusé de subir les tests à l’éthylomètre. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours. Le dossier sera soumis au DPCP.

Également deux enquêtes criminelles ont été réalisés vers la fin du mois d'août. Le 27 août, les policiers de la MRC de Beauce-Centre ont procédé à l’arrestation de trois individus de l’extérieur de la région, qui tentaient d’acheter un véhicule chez un concessionnaire de véhicules neufs de la région avec des documents frauduleux. Ceux-ci ont finalement été libérés sur promesse de comparaître.

Le 31 août vers 22 h, un homme de 30 ans, de Sainte-Marguerite-Marie, a été intercepté par les agents de la MRC de Beauce-Centre pour des feux arrière défectueux sur la route 276, à Saint-Joseph-de-Beauce. L’individu était en possession de paquets de cigarettes de contrebande. Le tout a été saisi et le contrevenant recevra des amendes en vertu de la Loi de l’impôt sur le tabac.

Par ailleurs, deux opérations de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Beauce-Sartigan ont eu lieu les 17 et 29 août derniers, sur le territoire de la municipalité de Saint-Gédéon. Celles-ci ont eu lieu en réponse aux plaintes de citoyens au sujet de conducteurs de VTT et motocross qui circulent de manière dangereuse sur le territoire de la municipalité.

Au total, neuf véhicules hors route furent interceptés et une vingtaine de constats d’infraction furent rédigés. D’autres opérations similaires pourraient avoir lieu prochainement.