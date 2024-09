Plus de 500 constats d'infractions distribués en 24 heures

La Sûreté du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers, a tenu une opération de sécurité routière dans toute la région de la Capitale-Nationale / Chaudière-Appalaches le 11 septembre de minuit à 23 h 59.

L’objectif était de mettre l’emphase sur les problématiques en matière de sécurité routière des différentes unités. Les policiers ont donc:

- Opéré dans les sites accidentogènes des territoires,

- Travaillé en lien avec les principales causes de collisions mortelles : soit la conduite imprudente et excès de vitesse, le port de la ceinture, la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et/ou la drogue ainsi que l'inattention et la distraction (Cellulaire).

Au total, pour la région, 522 constats d’infraction ont été donnés aux automobilistes, dont près de 400 pour des excès de vitesse. Les autres concernaient le non-port de la ceinture, l’utilisation du cellulaire et autres infractions diverses. Aussi, 14 points de contrôle routiers ont été érigés; il y a eu deux arrestations en matière de conduite avec les capacités affaiblies, ainsi que quatre conducteurs interpellés pour des tests effectués à l’aide de l’appareil de détection approuvé (ADA).

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.