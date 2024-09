Trois interpellations pour conduite avec les capacités affaiblies le même jour

Trois personnes ont été interpellées pour conduite avec les capacités affaiblies dans la nuit du 21 septembre en Beauce-Etchemin.

Les policiers du poste MRC de Beauce-Sartigan se sont déplacés suite à l’appel d’un citoyen pour signaler un conducteur circulant devant lui avec une conduite erratique. Ils ont alors intercepté et arrêté un homme âgé de 38 ans, de Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies. Vu sa désorganisation suite à son arrestation, l’homme fut conduit à l’hôpital de Saint-Georges pour recevoir des soins appropriés à son état, ainsi que pour des prélèvements sanguins. Dans l’attente des résultats, son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Ces policiers sont également intervenus sur une sortie de route survenue sur la 143e rue à Saint-Georges. La conductrice, âgée de 36 ans, était en capacité affaiblie causée par les drogues. Celle-ci a été conduite à l’hôpital de Saint-Georges pour des soins mineurs et pour des tests qui furent effectués par un policier agent évaluateur en détection des drogues (AERD). Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Toujours le 21 septembre vers 4 h, suite à un appel pour une sortie de route, les agents de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’une femme de 50 ans, de Ste-Rose-de-Watford, pour conduites avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur le rang de la Grande-Ligne à Lac-Etchemin. La dame a fourni des échantillons d’haleine supérieurs à la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé.

Enquête criminelle

Une perquisition a eu lieu le 18 septembre dans le secteur de la 129e rue à Saint-Georges. Sur place, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont procédé à l’arrestation de deux individus.

Ils ont saisi deux armes prohibées et une arme de chasse, ainsi que des munitions, du cannabis illicite et près de 100 comprimés de médicaments d’ordonnance. Le 1er suspect, un homme âgé de 55 ans, a été arrêté et est toujours détenu en attente des procédures judiciaires. Le 2e suspect, un homme âgé de 54 ans, a été arrêté pour possession de substances et libéré en attente des procédures.

Le 19 septembre suite à l’évènement, un autre individu a été arrêté et rencontré par les policiers en lien avec le même événement. Suite à la rencontre de celui-ci, il a été libéré et le dossier est soumis pour étude au DPCP.

Nouvelle organisationnelle

Le 19 septembre avait lieu la Journée nationale d’éradication du cannabis extérieur, en collaboration avec la Gendarmerie Royale du Canada (GRC). Depuis le début de la saison, des milliers de plants de cannabis illégal ont été saisis sur tout l’ensemble du territoire québécois.

La Sûreté du Québec tient à souligner qu’elle poursuit, avec la GRC et ses partenaires en sécurité publique, sa lutte contre la production de cannabis illicite et le trafic de cannabis à des fins criminelles. Ainsi, la Sûreté continue d’intervenir auprès des producteurs et des vendeurs de cannabis qui agissent en dehors du cadre légal, notamment en tenant des journées régionales d’éradication.