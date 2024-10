Plusieurs Beaucerons interpellés pour excès de vitesse, entre autres

Les agents de la Sûreté du Québec du poste de la MRC Nouvelle-Beauce ont procédé à plusieurs interpellations en matière de sécurité routière au cours de la dernière semaine.

Le 11 octobre vers 21 h, les policiers ont émis deux constats à un homme de 35 ans de Saint-Bernard. Arrêté sur la rue Bellevue à Saint-Lambert-de-Lauzon pour excès de vitesse de 106 km/h dans une zone de 70 km/h, le contrevenant a reçu un constat pour cette infraction d’un montant de 292 $, trois points d’inaptitude ainsi qu'un constat de 2 250 $, car il n'est pas titulaire d’un permis de conduire. De plus, comme l’homme conduisait un véhicule qui ne lui appartenait pas, un 3e constat d’un montant de 504 $ a été émis au propriétaire du véhicule à son domicile, au Lac-Beauport, pour avoir laissé conduire son véhicule par une personne qui n’avait pas de permis approprié.

Un cycliste a reçu un constat, le samedi 19 octobre, pour avoir circulé sur le trottoir du Boulevard Vachon, à Sainte-Marie. L’homme de 38 ans, de Sainte-Marie, a reçu un constat d’infraction de 131 $ incluant les frais.

Ils ont également remis un constat d’un montant de 504 $ incluant les frais, à un homme de Lévis qui utilisait son cellulaire alors qu’il conduisait son véhicule vers 11 h le lundi 28 octobre. L’homme de 35 ans circulait sur la rue des Érables, à Saint-Lambert-de-Lauzon, lorsqu’il fut intercepté par une patrouille. Cinq points d’inaptitude ont également été ajoutés à son dossier de conduite.

Ce même jour, les patrouilleurs ont intercepté, sur la route Saint-Martin à Sainte-Marie, un automobiliste alors qu’il circulait à 88 km/h dans une zone scolaire de 50 km/h. Il s’est avéré que l’homme de 49 ans, habitant au Québec depuis plus de 5 ans et résidant à Saint-Damien-de-Buckland, conduisait également son véhicule sans être titulaire du permis de conduire de la classe appropriée. Il a donc reçu deux constats d’infraction. Le premier, pour excès de vitesse, d’un montant de 544 $ incluant les frais ainsi que trois points d’inaptitude ajoutés à son dossier. Le second, pour le permis inadéquat, d’un montant de 504 $ incluant les frais.

Conduite avec les capacités affaiblies

Les agents de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme de 56 ans, de Sainte-Justine, pour conduite avec les capacités affaiblies le 24 octobre vers 16 h. L’événement s’est déroulé sur la route du Détour, à Lac-Etchemin. L’individu a fourni des échantillons d’haleine équivalents à quatre fois la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.

Dans la nuit du 25 octobre, un véhicule a percuté un poteau d’Hydro-Québec sur le rang petit Shenley à Saint-Honoré-de-Shenley. Le conducteur, un homme de 45 ans de l'endroit, a été transporté par les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan à l’hôpital de Saint-Georges pour y soigner des blessures mineures. Des symptômes de conduite avec les capacités affaiblies ont été détectés par les policiers. Un prélèvement sanguin a été effectué à l’hôpital et des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool/drogue seront soumises au DPCP. Le véhicule accidenté a été remisé.

Enquêtes criminelles

Les policiers du poste de la MRC Beauce-Centre ont procédé à une perquisition planifiée dans une résidence de Beauceville le 22 octobre, et ce, concernant de la possession et du trafic de stupéfiants. Différents items ont été saisis: environ 300 $, environ 800 comprimés de méthamphétamine, des médicaments d’ordonnance et de l’ecstasy. Une femme de 57 ans et un homme de 47 ans ont été arrêtés et libérés par sommation, suite à la perquisition.

Au cours des dernières semaines, quelques incendies criminels ont été déclarés à différents endroits à Saint-Georges. En majorité, ces incendies ont été répertoriés dans des champs et des boisés. Une enquête a été effectuée par l’équipe d’enquêtes de la MRC de Beauce-Sartigan. Un homme de 34 ans, de Saint-Georges, a été arrêté et libéré avec des conditions à respecter. Le dossier sera soumis au DPCP.

Police de proximité

Du 28 au 31 octobre, le sergent Mario Thiboutot coordonnateur local en police communautaire a rencontré des élèves de niveau primaire des écoles du secteur afin de leurs rappeler les règles de sécurité à appliquer lors de la Fête de l’Halloween.

Aujourd'hui, pour la Fête de l’Halloween, les policiers de la Sûreté du Québec du Centre de Service de Saint-Georges (Beauce Sartigan, Beauce-Centre et Etchemins) en collaboration avec les services d’incendie des municipalités desservies ainsi que le service Ambulancier Cambi vont patrouiller les rues de leurs municipalités afin d’assurer la sécurité des jeunes fêtards. Les patrouilles se feront de 16 h à 20 h 30.

Semaine de la prévention de la criminalité

Dans le cadre de la Semaine de la prévention de la criminalité, qui aura lieu du 3 au 9 novembre 2024, la Sûreté du Québec communiquera avec la population grâce aux médias sociaux pour faire découvrir les actions de ses policiers de proximité réalisées sur l’ensemble du territoire qu'elle dessert. Elle diffuesera également des conseils de prévention sur différents sujets.