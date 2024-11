Des explosifs retrouvés dans les secteurs de Québec et de Saint-Georges

Le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs, en collaboration avec les techniciens explosifs et d’agents inspecteurs en explosifs de la Sûreté du Québec, a mené une opération relativement à des explosifs retrouvés dans deux entrepôts dans les secteurs de Québec et de Saint-Georges.

L’intervention qui a eu lieu le 10 octobre, avait pour objectif de sécuriser et de saisir des explosifs entreposés de manière non conforme.

Dans les entrepôts, plusieurs caisses d’explosifs sous plusieurs formes, ainsi que des détonateurs ont été saisis. Des sanctions administratives pourraient être prises à l’égard du propriétaire et des rapports d’infraction générales lui seront signifiés.

Le mandat du Bureau du Contrôleur des armes à feu et des explosifs est de contribuer, sur l’ensemble du territoire québécois, au maintien de la sécurité publique, en veillant à l’application des lois et règlements pour le contrôle des armes à feu et explosifs.