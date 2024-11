Décès de Nathaniel Doyon: le coroner conclut à une noyade accidentelle

Le coroner Me Donald Nicole a publié son rapport concernant le décès de Nathaniel Doyon, retrouvé dans un ruisseau à Saint-Georges le 27 octobre 2023.

Il explique ainsi que le jeune homme de 19 ans, résident de Beauceville, était sous l'emprise de stupéfiants au moment de son décès. L’autopsie a d’abord permis de confirmer qu’il n’y avait pas eu l’intervention d’un tiers dans cet événement. Par la suite, les analyses toxicologiques ont démontré que Nathaniel avait « une concentration élevée de méthamphétamine » dans le sang et qu’il avait également consommé de la cocaïne.

Les analyses sanguines ont aussi prouver qu’il avait des concentrations thérapeutiques de plusieurs médicaments: soit « de cyclobenzaprine (pour soulager les spasmes musculaires), de quétiapine (pour traiter divers types de troubles psychotiques), d’alprazolam (pour traiter l’anxiété) et de méthylphénidate (étant une substance psychostimulante pour traiter le trouble déficitaire de l’attention), ainsi que la présence de bromazolam, de flubromazolam, de métabolites de clonazolam (ces trois dernières substances étant des drogues de synthèse ayant des effets dépresseurs sur le système nerveux central). » Bien qu’il souffrait de plusieurs pathologies, notamment d’asthme, de trouble d’utilisation de multiples substances, de trouble de personnalité antisociale et de possible trouble déficitaire de l’attention, « les substances détectées aux analyses toxicologiques ne font pas partie du profil pharmacologique de M. Doyon, laissant présumer qu’il s’était procuré ces substances dans la rue. »

Notons que Nathaniel avait déjà consulté à l’urgence pour des psychoses toxiques. « Selon ses proches, M. Doyon vivait des moments difficiles depuis 2022 et consommait régulièrement des stupéfiants. Il craignait pour sa sécurité et s’imaginait qu’il était suivi et surveillé », peut-on lire dans le rapport. L’enquête a justement permis d’expliquer que Nathaniel avait été victime d’un nouvel épisode psychotique et se cachait dans la forêt où il s’est malheureusement noyé dans le ruisseau de l’Ardoise.

Nathaniel a été retrouvé allongé sur le ventre, dans ce ruisseau de la 120e rue à Saint-Georges par l’un des membres du groupe de recherche.

« L’ensemble des indices recueillis démontre que M. Doyon s’est noyé dans un ruisseau, en tentant de se cacher dans un boisé, lors d’un épisode psychotique et alors qu’il était sous l’effet de multiples substances », a mentionné le coroner.

Dans son document, le professionnel conclut à une mort par noyade accidentelle survenue le 20 octobre 2023.